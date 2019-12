Ben Mendelsohn si trova davanti all'inspiegabile nel nuovo trailer di The Outsider

Un nuovo inquietante trailer della serie tv targata HBO basata sull'omonimo romanzo di Stephen King, The Outsider, è stato diffuso dall'emittente americana via cavo. Guardiamolo insieme.

Dal 12 gennaio 2020 sulla rete televisiva che ci ha dato anche I Soprano, Game of Thrones e Watchmen, ecco arrivare The Outsider, l'adattamento in 10 episodi di una delle ultime opere del maestro dell'horror, Stephen King.

Qui in testa alla notizia potete trovare il nuovissimo trailer, diffuso nella giornata di oggi da HBO.

Come da sinossi, The Outsider ha come protagonista principale "Ralph Anderson (interpretato da Ben Mendelsohn), un poliziotto impegnato nelle indagini di un macabro omicidio, quello dell'undicenne Frankie Peterson, il cui corpo è stato ritrovato mutilato nei boschi della Georgia. Le misteriose circostanze aleggiano attorno a questo orribile crimine conducono Ralph, ancora in lutto per la morte di suo figlio, ad accettare l'aiuto di un'investigatrice privata, Holly Gibney (la star di 7 Sconosciuti a El Royale, l'attrice Cynthia Erivo) dai metodi decisamente inortodossi, e le cui abilità spera possano aiutare a spiegare l'inspiegabile".

Nel cast dello show, oltre ai già citati Ben Mendelsohn e Cynthia Erivo, anche Jason Bateman, Julianne Nicholson, Mare Winningham, Paddy Considine, Bill Camp, Yul Vázquez, Carlos Navarro, Marc Menchaca e Jeremy Bobb.