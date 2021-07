Meneskin, Damiano si scusa per aver usato un termine razzista durante una cover

Damiano David, frontman dei Maneskin, si è scusato per aver utilizzato un termine razzista durante l'esecuzione di "Black Skinhead" di Kayne West nel corso di uno dei concerti tenuti dalla band romana a Berlino lo scorso giugno.

L'esibizione è stata oggetto di molte critiche sui social ed in molti hanno chiesto a Damiano di censurare un termine che avrebbe accezione razzista. Immediata è arrivata la replica del cantante, che in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter ha voluto fare il punto e scusarsi con tutti coloro che si sono sentiti offesi.

"Ho appena visto cos’è successo e voglio scusarmi profondamente per l’offesa che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa. Ho cambiato il resto del testo perché non volevo risultare offensivo" ha affermato Damiano, il quale ha spiegato che "non avrei mai detto qualcosa del genere intenzionalmente. So che ciò che ho fatto è sbagliato e voglio scusarmi con tutti voi. Avrei dovuto informarmi meglio su ciò che stavo cantando. Ci scusiamo se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno. Questa sarà una lezione per il futuro e faremo il nostro meglio per istruirci".

La replica è stata apprezzata e molti follower hanno affermato che non avrebbe dovuto scusarsi per aver cantato una canzone in versione originale. Come sempre in questi casi, il web si è diviso.

Recentemente, Damiano ha risposto anche ad Emma, che aveva raccontato la sua esperienza all'Eurovision nel 2014. I Maneskin hanno vinto l'Eurovision 2021 a completamento di un anno da incorniciare cominciato con la vittoria a Sanremo 2021.