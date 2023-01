Uno di noi sta mentendo: cancellata la serie su Netflix dopo due stagioni!

La stagione delle cancellazioni non sembra essersi fermata. Peacock ha reso ufficiali la cancellazioni di Vampire Academy e Uno di noi sta mentendo. Soprattutto la seconda era stata particolarmente apprezzata dal pubblico e sembrava che i dirigenti fossero persino contenti della direzione presa.

Ma questo non è stato abbastanza. I grandi capi della Peacock, nonostante la soddisfazione riguardo il lato creativo, hanno deciso di cancellarla poichè convinti che un'ipotetica terza stagione non avrebbe portato all'afflusso di pubblico necessario. La serie, arrivata in Italia su Netflix, aveva ottenuto buoni risultati d'ascolto. Negli ultimi mesi diversi prodotti seriali sono stati sottoposti alla mannaia dei tagli soprattutto dopo le grandi cancellazioni portate avanti dalla Warner Bros dopo la fusione.

Pare che questa tendenza abbia coinvolto anche altre case di produzione che si sono impegnate a ripulire i propri cataloghi da quelli che definivano come titoli in eccesso e non necessari. Uno di noi sta mentendo è incentrato su una vicenda che coinvolge 5 studenti che vengono improvvisamente arrestati. Quando uno di loro muore a causa di una reazione allergica, si comprende quasi immediatamente che la sua morte non è stata un incidente ma un omicidio. Il resto dei gruppo rimarrà immischiato in una indagine che li vedrà direttamente coinvolti.

Mentre le cancellazioni continuano arrivano anche buone notizie. Dopo la cancellazione da HBO Max la seconda stagione di Minx sbarcherà su Starz. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!