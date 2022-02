Uno di noi sta mentendo su Netflix, quando esce la Stagione 2?

Ci si poteva aspettare l'ennesimo teen drama a sfondo crime, ma Uno di noi sta mentendo si è dimostrato molto di più. Non erano nemmeno arrivata su Netflix, che già i quattro liceali invischiati in un giallo vecchio stile si sono visti rinnovati per una seconda stagione. Quando potremmo vederla e cosa racconterà?

Quella che sta per chiudersi è stata una settimana di distribuzioni importanti per Netflix: basti pensare che solo oggi sono arrivati i primi otto episodi di uno spin off attesissimo come Vikings Valhalla. Ma se quest’ultima settimana di febbraio si è fatta prendere dalla tradizione di lunga durata, la scorsa non si è dimostrata da meno scommettendo invece su un titolo completamente nuovo, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Noi compresi, vista la nostra recensione di Uno di noi sta mentendo. Ora, quell’enorme successo di critica ma soprattutto di pubblico, ha ripagato il lavoro del suo showrunner Dario Madrona – che aveva già lavorato alla spagnola Élite – e lo ha fatto con quattro giorni d’anticipo sulla distribuzione Netflix.

La prima stagione era infatti una produzione Universal Content e aveva già debuttato negli Stati Uniti nell’ottobre 2021 grazie alla relativamente nuova piattaforma streaming del gruppo Comcast, Peacock, catalogo riservato agli abbonati d’oltreoceano con un particolarissimo pacchetto di abbonamento base: gratuito, con soli 5 minuti di pubblicità ogni 60 di riproduzione. Sia come sia, nonostante il modesto numero di abbonati, la serie ha fatto un clamoroso successo, ottenendo il 14 febbraio – su Netflix è arrivata il 18 – la conferma del rinnovo per una seconda stagione. Immaginare quando possa arrivare, considerando che siamo all’inizio e una data ufficiale ancora non ci può essere, non è cosa facile. Questo perché a ben guardare, Uno di noi sta mentendo è una di quelle serie che più hanno sofferto l’interruzione da Covid, tanto quanto La Leggenda di Vox Machina su Amazon.

Le riprese sono avvenute nel 2019 a Vancouver, Canada, prima dello scoppio della pandemia. Ma il Covid deve essere sopraggiunto proprio all’inizio della post-produzione, costringendo la Universal a rimandare l’uscita di quasi due anni. È ovvio quindi che non potremo basarci sulla passata storia produttiva, ma solo sui tempi medi per la lavorazione di serie di questa durata, vale a dire 8 episodi nella scorsa stagione dalla durata fra i 45 e i 50 minuti. Le riprese dovrebbero iniziare ad agosto in Nuova Zelanda sotto la guida di una nuova showrunner, Erica Saleh, e potrebbero chiudersi entro pochi mesi. In media, considerando anche la post-produzione e successiva promozione, serie del genere impiegano un anno per essere impacchettate, cosa che ci permetterebbe di vederla (forse) nel corso della stagione autunnale 2023.

Questa prima stagione ha immaginato l’omicidio di un giovane, Simon, durante una punizione di gruppo con altri quattro suo compagni. Il ragazzo era particolarmente odiato per via di un’app ed è stato ucciso con del veleno messo nel suo bicchiere d’acqua. Tutti i quattro sono sospettati e tutti avrebbero avuto un movente, nonché terribili segreti da nascondere. Chi sarà stato? Dovrete vederla, per scoprirlo! Noi possiamo solo dirvi che la prossima stagione dovrebbe essere incentrata su Saleh, la sorella di Bronwyn, come avviene nel secondo romanzo del ciclo di Karen M. McManus da cui la serie è tratta.