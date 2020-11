Meow Wolf, dopo George RR Martin, assume un ex dirigente di HBO come direttore tecnico

Meow Wolf, la società di arti e intrattenimento con sede a Santa Fe, ha assunto Barbara Ford Grant come nuovo direttore tecnico, ovvero chief technology officer. Tra i sostenitori della compagnia d'arte e di intrattenimento che crea installazioni artistiche immersive, c’è George RR Martin, l’autore di Game of Thrones.

Ford Grant sta lavorando per sviluppare una piattaforma di realtà mista e supervisionerà la piattaforma e le divisioni IT di Meow Wolf. In precedenza è stata SVP Digital Production Services presso HBO, dove ha supervisionato la produzione in studio, le operazioni di post-produzione e le tecnologie di nuova generazione.



Ha anche lavorato presso Digital Domain, Sony Pictures Imageworks e DreamWorks Animation. I suoi crediti includono Game of Thrones, Maleficent e Alice In Wonderland. Recentemente è stata consulente stratega per Disney, concentrandosi sull'innovazione.



Meow Wolf è ben nota nel New Mexico per la vivace installazione interattiva House of Eternal Return a Santa Fe. All'inizio del 2021, apriranno la loro seconda mostra permanente, Omega Mart, a Las Vegas e apriranno la loro terza installazione a Denver alla fine del 2021. L' autore di Game of Thrones George RR Martin è Chief World Builder per l'azienda.



Nel suo ruolo Martin porterà "abilità di narrazione senza precedenti nel multiverso" di Meow Wolf, lavorando con i membri chiave del collettivo per "consigliare sulla costruzione di idee narrative e strabilianti" che produrranno "installazioni immersive ambiziose".



"Sono entusiasta di entrare a far parte di un team così creativo e appassionato", ha detto Barbara Ford Grant. “Sono stata immediatamente attratto dagli spazi connessi di Meow Wolf che mescolano realtà fisica e digitale. Adoro il modo in cui invitano i visitatori a condividere esperienze collettive attraverso le piattaforme mentre vivono il proprio viaggio individuale".



"Il ruolo di Barbara è in linea con la nostra visione di creare una piattaforma globale per esperienze creative e cambiamento sociale attraverso il potenziamento di voci diverse da tutto il mondo", ha affermato Jim Ward, chief content officer e co-CEO di Meow Wolf. "Siamo entusiasti di vederla guidare lo sviluppo del nostro mercato, che sosterrà l'attivismo creativo e l'imprenditorialità sociale attraverso la co-creazione con i nostri partecipanti".



Il creatore dei Sette Regni, nel frattempo, ha detto che le attività di Meow Wolf parlano della sua ricerca creativa per aprire nuovi mondi attraverso una storia emozionante, quindi chissà se c'è qualcosa in cantiere a tema Game Of Thrones. Recentemente Martin ha svelato un'immagine inedita del pilot originale e ha augurato buon Halloween ai suoi fan che per tutta risposta hanno chiesto a gran voce The Winds of Winter.