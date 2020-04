Le Meraviglie di Alberto Angela da stasera su Rai 1 anche in 4K HDR

Stasera su Rai 1 tornano in TV "Le Meraviglia" di Alberto Angela, il fortunato programma del divulgatore che porterà gli italiani alla scoperta delle bellezze del nostro paese. Nella puntata in onda dalle 21:15 si partirà dalla Reggia di Caserta, residenza reale dei Borbone che è da sempre uno dei monumenti più apprezzati.

Ospite speciale della puntata sarà Toni Servillo, che racconterà le emozioni provate da bambino nel momento in cui ha visitato per la prima volta la Reggia, che rappresenta tutt'oggi un patrimonio inestimabile per l'intera regione e per la città.

Nella seconda tappa invece Alberto Angela andrà nella regione delle Langhe piemontesi, che sono designate dall'Unesco come patrimonio dell'umanità in quanto "esempio eccezionale di integrazione dell'uomo e del suo ambiente naturale". Il divulgatore porterà gli spettatori nel Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda. L'ospite sarà Paolo Conte, che da sempre è stato ispirato dalle atmosfere.

Si arriverà anche ad Assisi, la città indubbiamente legata a San Francesco e Giotto. Qui, visiterà la Basilica di San Francesco con gli affreschi di Giotto. In compagnia di Alberto Angela ci sarà Monica Bellucci, che racconterà le sue radici e cosa ha rappresentato Assisi nella sua adolescenza. Ci sarà anche Vincenza Lomonaco, ambasciatrice d'Italia presso l'UNESCO di Parigi.



La puntata potrà essere vista anche in 4K HDR su Rai 4K.