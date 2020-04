Meraviglie di Alberto Angela: tappe ed ospiti di stasera 29 Aprile 2020

Torna stasera su Rai 1 alle 21:25 "Meraviglie - La penisola dei tesori" di Alberto Angela. Il divulgatore continua il suo viaggio nella nostra Penisola, dopo il via alle repliche di qualche settimana fa. Vediamo insieme quali sono le tappe di stasera.

Si partirà da Castel del Monte, con la spettacolare costruzione simbolo dell'imperatore Federico II. In questa tappa a fare compagnia ad Alberto Angela ci sarà il maestro Riccardo Muti che è cresciuto in zona e racconterà la sua emozione al primo impatto con il castello. Sempre in Puglia, Alberto Angela si sposterà anche ad Alberobello.

Successivamente ci si ritroverà nel cuore della città etrusca, tra le necropoli di Cerveteri e Tarquinia. A descrivere il fascino di questa terra ci sarà Veronica Pivetti, che parlerà anche dei tesori conservati nel Museo Etrusco di Valle Giulia.

Nell'ultima tappa invece si giungerà in Veneto, sulle orme dell'architetto rinascimentale Palladio. Si partirà da Rotonda, nei pressi di Vicenza, per poi spostarsi a Coldogno. La bellezza di questi paesaggi sarà spiegata da Gigliola Cinquetti, appassionata da sempre di arte e pittura.

La puntata potrà essere vista anche in 4K HDR su Rai 4K, oltre che ovviamente anche sulla piattaforma di streaming RaiPlay, dov'è disponibile anche in formato on demand per la visione.