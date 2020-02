Ecco un meraviglioso fan poster minimale per WandaVision di Disney+

Attendiamo tutti con trepidazione l'arrivo di WandaVision dei Marvel Studios su Disney+, purtroppo ancora molto lontano e previsto per fine anno, e proprio per alleggerire l'attesa sono i fan dei personaggi della Marvel ha continuare a comporre delle creazioni di tutto rispetto legate alla serie di Jac Schaeffer.

Già qualche settimana fa un fan aveva pubblicato via Instagram un poster in stile Glass dedicato alla serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ma ecco che a distanza di qualche giorno sbarca online un nuovo fan poster questa volta minimalista ma molto ispirato e composto interamente attorno al costume di Visione. Solo nel petto, e dunque vicino al cuore, compare in evidenza l'iconico elmetto di Scarlet Witch.



WandaVision sarà disponibile su Disney+ dal mese di dicembre. Lo stile sarà quello delle sit-com mescolato al Marvel Cinematic Universe, con protagonisti i personaggi di Wanda Maximoff e Visione, che vivono le loro ideali e fantasticate vite suburbane, iniziando a sospettare che quello che vedono potrebbe non essere però ciò che sembra.



Nel cast della serie troviamo anche Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn.

Sempre su Everyeye potete trovate il fantastico teaser trailer di WandaVision; tra i dettagli del video, l'abbigliamento di Visione che omaggia esplicitamente una famosa e amata storyline a fumetti.