Si, quel meraviglioso gatto in Star Wars Ahsoka è vero: niente CGI

Il franchise di Star Wars è da sempre la casa di creature particolari ed emblematiche, con alcune particolarmente carine e capaci di rimanere nelle fantasie dei fan grazie al loro aspetto fiabesco. L’ultimo arrivato della nuova serie creata da Dave Filoni, Ahsoka, è il Loth-Gatto di Sabine Wren, e, per una volta, non dobbiamo ringraziare la CGI.

Dopo aver parlato della presunta incongruenza tra Ahsoka e la trilogia prequel di Guerre Stellari, torniamo ad occuparci del nuovo show di Dave Filoni per ribadire l’importanza delle tante creature della galassia lontana lontana nella narrazione relativa alla creazione di un universo così ampio e coinvolgente.

Dopo il successo planetario di Grogu, in grado di mettere sotto i riflettori The Mandalorian, nei primi due episodi di Ahsoka abbiamo potuto assistere alla comparsa definitiva (dopo una piccola apparizione in The Mandalorian) di una creatura già vista in alcuni libri e nella serie animata Star Wars Rebels.

Parliamo del Loth-Gatto di Sabine Wren, che, a giudicare dai tanti post si social network, pare aver già conquistato il pubblico della saga grazie al suo aspetto particolare e familiare allo stesso tempo.

La particolarità, rispetto a tante altre creature della storia recente di Star Wars sta nel fatto che per la realizzazione del Loth-Gatto non è stata utilizzata CGI e che la bestiolina sia un pupazzo animatronico.

A proposito dell’animaletto, Natasha Liu Bordizzo ha spiegato: “Era il mio piccolo amico. Quel gatto, la complessità del design… voglio dire, ha un vero e proprio scheletro dentro, perché è così che controllano espressioni facciali tanto intense e tutto il resto”.

Abbiamo quindi trovato un nuovo piccolo eroe della saga? In attesa di poter rispondere definitivamente sul successo del Loth-Gatto, vi lasciamo alle prime recensioni di Ahsoka e al suo punteggio su Rotten Tomatoes.