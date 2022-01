Il meraviglioso mondo di Topolino 2: trailer e data d'uscita per la serie Disney Plus

Dopo la prima stagione de Il meraviglioso mondo di Topolino, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha pubblicato oggi il trailer dei nuovi episodi dello show animato dedicato a Mickey Mouse, svelando anche la data d'uscita della stagione 2.

La seconda stagione de Il Meraviglioso Mondo di Topolino per l'occasione la serie sarà ribattezzata col titolo di Il Meraviglioso Inverno di Topolino: questo secondo capitolo dello show è composto da quattro speciali che hanno come tema le stagioni, inverno, primavera, estate e autunno. Il Meraviglioso Inverno di Topolino, che debutterà il 18 febbraio in esclusiva su Disney+, mette in luce le divertenti, avventurose e comiche avventure di Topolino, la star numero 1 Disney, ed è rivolto a bambini, famiglie e fan di tutte le età.

La serie è prodotta da Disney Television Animation con l'artista e regista Paul Rudish, vincitore di un Emmy Award, in qualità di executive producer e supervising director. Christopher Willis, il compositore dei cortometraggi di Topolino nominato all’Emmy Award, ha realizzato la musica anche per questa serie, che annovera Philip Cohen tra i produttori.

Continua dunque la giornata di annunci di Disney+: in queste ore, infatti, la piattaforma di streaming on demand ha svelato anche il trailer e la data di uscita di Moon Knight, la prossima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe.