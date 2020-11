Il Meraviglioso Mondo di Topolino, ecco il primo poster della serie Disney+

Disney Television Animation ha rilasciato il primo poster per la nuova serie animata di Topolino in arrivo su Disney+ intitolata Il meraviglioso mondo di Topolino. Lo spettacolo è il successore della recente serie di cortometraggi di Mickey Mouse.

Paul Rudish, che è stato produttore esecutivo e direttore della serie di Mickey Mouse, torna come produttore esecutivo e supervisore alla regia del nuovo spettacolo.

Anche il cast vocale sta tornando, ad eccezione della compianta Russi Taylor, che ha doppiato Minnie. Kaitlyn Robrock, che ha fornito la voce di Minnie in Mickey Mouse Mixed-Up Adventures, ricoprirà il ruolo.



Il nuovo poster mostra Topolino, Minnie, Pippo, Paperino e Paperina mentre guidano lungo una strada con un'auto d'epoca.

Il meraviglioso mondo di Topolino proviene dalla stessa squadra che ha creato i cortometraggi dei cartoni animati di Mickey Mouse, vincitori dell'Emmy Award, di Disney Channel ed è la prima serie originale di Topolino per Disney+.



Secondo la sinossi Il meraviglioso mondo di Topolino non è altro che divertimento ed eccitazione per Topolino e i suoi migliori amici - Minnie, Paperino, Daisy, Pippo e Pluto - mentre intraprendono le loro più grandi avventure, navigando tra le curve di un mondo selvaggio e bizzarro in cui la magia della Disney rende possibile l'impossibile. Ogni cortometraggio di sette minuti è pieno di commedie spassose, ambientazioni moderne, storie senza tempo, nuova musica e l'inconfondibile stile artistico classico dei cortometraggi di Topolino.



Caratterizzati da uno stile artistico contemporaneo che si rifà agli inizi di Topolino nel 1928, i cortometraggi dei cartoni animati di Topolino sono stati presentati in anteprima su Disney Channel nel 2013 e sono andati in onda per cinque stagioni, consistenti in un totale di 96 episodi, e hanno vinto sette Primetime Emmy Awards, due Daytime Emmy e 21 Annie Awards. Tutte e cinque le stagioni dei cortometraggi sono attualmente disponibili per lo streaming su Disney+.



Lo spettacolo debutterà il giorno del compleanno di Topolino, ovvero mercoledì 18 novembre. Successivamente, due nuovi cortometraggi debutteranno ogni venerdì a partire dal 27 novembre. Un totale di 10 nuovi cortometraggi debutteranno nel 2020, con altri 10 previsti per l'estate 2021.



