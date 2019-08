Ecco un meraviglioso poster ufficiale della seconda stagione di Mindhunter di Netflix

Dopo il primo trailer ufficiale di Mindhunter 2, la seconda stagione della serie crime targata Netflix torna adesso a mostrarsi in una nuova key art (in sostanza un poster) ufficiale della serie creata e co-diretta da David Fincher (Seven, Fight Club) e tratta dall'omonimo libro scritto da John E. Douglas.

La seconda stagione di Mindhunter vedrà i metodi di Ford sotto controllo da parte dell'ufficio di presidenza, con la creazione di due faide tra oppositori e sostenitori. Un conflitto che raggiungerà livelli di tensione molto alti quando nuovi omicidi inizieranno a tormentare la nazione. Mindhunter esplorerà i famosi omicidi di Wayne Williams ad Atlanta tra il 1979 e il 1981; Williams avrebbe ucciso 28 bambini, ragazzi e adulti, tutti afroamericani. Il caso è particolarmente interessante per i metodi investigativi di Ford che vanno nella direzione opposta rispetto alle teorie delle forze dell'ordine.



Nel cast della seconda stagione di Mindhunter ritroveremo Jonathan Groff nei panni dell'agente Holden Ford, Holt McCallany in quelli di Bill Tench e Anna Torv come Wendy Carr, mentre tra le new entry spicca su tutti Damon Herriman nei panni di Charles Manson, che per altro ha interpretato in una sua versione più giovane e prima degli omicidi del '69 nell'attesissimo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.



Mindhunter 2 uscirà su Netflix il prossimo 16 agosto.