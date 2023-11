Mercoledì 2, nuovi aggiornamenti sulla seconda stagione Netflix con Jenna Ortega

Dopo lo straordinario successo di Mercoledì su Netflix, la piattaforma ci ha messo un po' di tempo prima di annunciare il rinnovo per la seconda stagione, ma una volta ottenuto le riprese sarebbero dovute iniziare nelle settimane successive, se non che poi sono arrivati gli scioperi. Terminati questi ultimi, ora si può iniziare con qualche novità.

Nel corso della giornata di ieri è stato reso noto che le riprese di Mercoledì 2 dovrebbero iniziare la prossima primavera. Inoltre, la serie sposterà la sua produzione dalla Romania, dove era stata girata l'intera prima stagione, alle colline dell'Irlanda.

Non sappiamo molto della storia della seconda stagione, ma di sicuro Jenna Ortega avrà un ruolo più attivo dietro la macchina da presa.

"Avevamo già buttato giù tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo", aveva ammesso Ortega prima dell'arrivo degli scioperi. "E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato e così leggendario, non volevo proprio sbagliare. Quindi cerco di avere più conversazioni possibili. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim [Burton], ci riunivamo tutti insieme e decidevamo: 'Ok, cosa funziona e cosa no?'. Era naturalmente già molto collaborativo".

Poi ha proseguito: "Quindi, in preparazione di una seconda stagione, volevamo anticipare questo tipo di problemi e assicurarci di poter iniziare le conversazioni prima... E sono molto curiosa. Voglio vedere gli abiti, i nuovi personaggi che arriveranno, i copioni, e sono stati così gentili da permettermi di indossare il cappello da produttore".

In quella stessa intervista, Ortega aveva aggiunto che lo show eliminerà qualsiasi tipo di interesse amoroso per la sua Mercoledì, allontanandosi dal tono della prima stagione dello show.

"Abbiamo deciso di concentrarci un po' di più sull'aspetto horror dello show", aveva rivelato Ortega. "Perché è uno show davvero spensierato, e in uno show come questo con vampiri, lupi mannari e superpoteri, non ci si vuole mai prendere troppo sul serio".