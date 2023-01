Mercoledì 2, dopo Bloody Mary anche un ruolo a Lady Gaga? Jenna Ortega ha l'idea!

Mercoledì è stato un fenomeno generazionel pochi altri. A dimostrarlo persino Netflix, che sceglie la Bloody BMary di Lady Gaga - assente nella colonna sonora ma usata nei video esplosi su TikTok - per il teaser di annuncio della seconda stagione. E ora Jenna Ortega ha una proposta perfetta per Lady Gaga.

Non è stato certo un fulmine a ciel sereno il rinnovo, alla Stagione 2, di quel successo clamoroso che è stato lo spinoff della Famiglia Addams con protagonista Jenna Ortega nei panni di Mercoledì. D’altronde, nel giro di poche settimane, lo show è diventato il più visto di sempre (fra quelli in lingua inglese) su Netflix, battendo addirittura il precedente record della quarta stagione di Stranger Things. Ma senz’altro, se non uno shock, è stato comunque uno dei rinnovi più tempestivi di memoria recente per una serie di prima visione.

Netflix ha iniziato a vagliare il successo ben prima che i dati sugli ascolti venissero resi pubblici e lo ha dimostrato proprio col teaser annuncio di Mercoledì 2. Ovviamente non aveva pronte nuove scene, per cui si è concentrata sul fenomeno di massa della serie, anche social, aggiungendo come colonna sonora il remix di Bloody Mary che, nonostante quanto si possa credere, non era presente nella serie ma solo nei TikTok a essa ispirati. Ora, Jenna Ortega in persona, dopo aver commentato il rinnovo di Mercoledì, apre a un cameo per Lady Gaga in persona.

L’attrice ha ricordato con Variety: “La cosa divertente è che molto tempo fa ho lavorato con un parrucchiere che lavorava con Gaga e avevo appena visto Gaga in concerto qualche anno prima. Il parrucchiere ha convinto Gaga a farmi un video dicendo che aveva sentito che ero una fan. Gaga mi ha fatto un bel video. Dubito che se lo ricordi. Ma vederla mentre lo fa adesso... è uno di quei momenti in cui ti rendi conto che la vita cambia molto velocemente". Ovviamente, la Ortega si riferisce al balletto con cui Lady Gaga ha risposto ai vari video di TikTok.

In merito a un possibile ruolo offerto alla popstar nella Stagione 2, Ortega ha suggerito l’idea perfetta: "Se Lady Gaga dovesse farne parte, dovrebbe interpretare un altro mostro che capisce Mercoledì".

Voi cosa ne pensate del suggerimento di Jenna Ortega? Vorreste vedere anche voi Lady Gaga? Ditecelo nei commenti!