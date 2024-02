Per Mercoledì 2 c'è da aspettare: la serie non arriverà prima del 2025

I fan di Mercoledì dovranno ancora aspettare: la serie con protagonista Jenna Ortega non uscirà a breve. Netflix ha pubblicato un'anteprima dei progetti originali che usciranno nel corso del 2024: la seconda stagione di Mercoledì non è tra questi.

La prima stagione di Mercoledì è uscita nel 2022: i fan speravano che l'attesa di ormai un anno sarebbe stata ripagata a breve. Ma la produzione della nuova stagione non è ancora iniziata, e non inizerà almeno fino ad aprile, secondo Deadline: la strada è ancora lunga per lo spinoff de La famiglia Addams. Per fortuna i fan di Jenna Ortega non resteranno a bocca asciutta: nell'attesa, potranno vedere la loro beniamina rinnovare il suo sodalizio con Tim Burton in Beetlejuice 2 (qui le ultime foto dal set del sequel di Beetlejuice). Proprio Ortega di recente ha fatto alcune rivelazioni sulla seconda stagione di Mercoledì, promettendo uno show molto più horror e con più scene di azione. L'attrice ha anche tessuto le lodi della sceneggiatura, menzionando la presenza di "battute davvero, davvero buone".

Inoltre i fan del mondo della Famiglia Addams avranno altri contenuti originali oltre a Mercoledì: lo scorso mese Netflix ha confermato che la serie con Jenna Ortega non sarà l'unico spinoff dal mondo Addams, e che la serie su Fester con protagonista Fred Armisen, presente anche in Mercoledì, è già in lavorazione. E potrebbe uscire prima della seconda stagione della serie sulla giovane Addams. Ma di cosa parla Mercoledì? Per chi fosse incuriosito dalla serie Netflix e volesse recuperarla prima della seconda stagione, qui tutto quello che c'è da sapere su Mercoledì.