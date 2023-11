Mercoledì 2: emergono nuove informazioni sul ritorno della serie con Jenna Ortega

Come vi avevamo riportato ieri in un nuovo aggiornamento sulla Stagione 2 di Mercoledì, le riprese dovrebbero iniziare la prossima primavera, con la produzione che effettuerà i lavori in Irlanda anziché in Romania, dove era stata girata la prima stagione. Ora, il produttore dello show ha spiegato i motivi di quest'ultima decisione sulle riprese.

Mentre assisteva alla première della quinta stagione di Fargo, di cui è produttore esecutivo, Steve Stark ha parlato con Deadline della decisione di trasferirsi dalla Romania, dove è stata girata la prima stagione, all'Irlanda. "La Romania era un luogo fantastico per le riprese, ma impegnativo sotto molti punti di vista", ha dichiarato.

Come riportato da Deadline, il Paese balcanico ha presentato delle sfide logistiche e, subito dopo la fine della produzione, era stato tacitamente stabilito che, se la serie avesse ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, sarebbe stata girata altrove. Stark ha confermato che, una volta terminata la Stagione 1, "avremmo girato l'eventuale continuo lontano da lì".

"Londra o l'Irlanda erano le nostre due scelte", ha rivelato. "La ragione principale per me è che ho girato 113 episodi di Vikings in Irlanda. Amo l'Irlanda. Abbiamo trovato un accordo fantastico per lo stesso studio in cui abbiamo girato Vikings. Probabilmente Vikings sta per finire, quindi ci siamo trasferiti di nuovo lì".

Stark è produttore esecutivo delle serie prodotte da MGM Television, tra cui Mercoledì, Fargo e Vikings: Valhalla dopo essere già stato presidente dello studio (ora di proprietà di Amazon) per quasi un decennio.

La serie madre Vikings, il primo grande progetto televisivo prodotto dalla MGM dopo il fallimento, è stata girata negli Ashford Studios di Morgan O'Sullivan, allora appena costruiti, in Irlanda, per le sue sei stagioni su History. Vikings: Valhalla si concluderà con la terza stagione su Netflix. Questo show sarà a sua volta succeduto da Mercoledì, la cui produzione della seconda stagione dovrebbe iniziare a fine aprile.

Non si sa ancora molto su dove Mercoledì andrà a parare dal punto di vista creativo nella seconda stagione. Gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno lasciato intendere che potremmo vedere altri membri della famiglia Addams e approfondire il rapporto di Mercoledì (Jenna Ortega) con la madre.

Jenna Ortega, che diventerà anche produttrice nella seconda stagione, ha indicato che la serie sarà più incentrata sull'horror che sul romanticismo adolescenziale.