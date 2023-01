Mercoledì 2: per Emma Myers il personaggio di Jenna Ortega 'dovrebbe rimanere single'

Dopo le recenti speculazioni secondo cui Mercoledì e Enid dovrebbero avere una relazione sentimentale nel corso della Stagione 2 della serie Netflix, l'interprete del personaggio, Emma Myers, è fermamente convinta che la protagonista dovrebbe invece rimanere nella sua posizione di single. Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista.

Parlando ai microfoni di Variety, Emma Myers ha parlato del successo a sorpresa della serie Netflix. Quando le è stato chiesto se i telespettatori avessero pensato a una relazione tra lei e Mercoledì Addams, l'interprete di Enid ha confermato di aver sentito i suggerimenti dei fan e che, pur essendo aperta a questa eventualità, in realtà crede che Mercoledì dovrebbe rimanere single nella seconda stagione.

"Tutto è possibile in questo show. Non abbiamo mai parlato di alcuna direzione da prendere in tal senso, quindi non so cosa succederà. Per quanto riguarda gli interessi amorosi di Mercoledì, credo che, almeno per la seconda stagione, abbia bisogno di rimanere single. Ha appena avuto delle delusioni dagli uomini, dovrà prendersi una pausa per un po'. Sarei dissuasa dall'uscire con qualcuno se avessi vissuto una situazione del genere".

Come fa notare Myers, le esperienze vissute da Mercoledì con Tyler e Xavier scoraggerebbero chiunque dal cominciare qualsiasi tipo di relazione subito dopo. Il fatto che Mercoledì debba rimanere single, non solo permetterebbe al personaggio di sperimentare un migliore rapporto con i suoi amici, ma potrebbe anche aprire la porta a una versione ancora più cupa di Mercoledì, come ci si aspettava dalla prima stagione.

Tuttavia, dato che il finale della prima stagione si è concluso con un cliffhanger in cui la protagonista ha scoperto di avere uno stalker alle calcagna, sembra probabile che nella seconda stagione le verrà presentata una qualche forma di interesse amoroso.

Nelle scorse settimane, intanto, Percy Hynes White è stato accusato di stupro, quindi è improbabile un suo ritorno nei panni di Xavier a questo punto.