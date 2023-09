Mercoledì 2, novità sui nuovi episodi: Tim Burton tornerà alla regia della serie Netflix?

Mercoledì è stata una delle produzioni Netflix più in vista dei mesi passati, ad oggi ancora è tra le serie televisive più viste sulla piattaforma di streaming. Era quindi naturale che una seconda stagione dello show fosse necessaria, in quanto ci sono ancora dei misteri da essere svelati.

Una delle domande più importanti che però possiamo già farci è: il regista Tim Burton tornerà ancora una volta a dirigere alcuni degli episodi dello show?

Durante una recente intervista con BFI, lo stesso cineasta ha offerto qualche delucidazione in merito alla questione, promettendo che in qualche modo sarà coinvolto nella produzione della seconda stagione di Mercoledì.

"Al momento è tutto quanto in sospeso fino a quando gli scioperi non si saranno conclusi. Posso fare alcune cose e modificarne altre, ma fino a quando il velo non sarà sollevato, le cose non torneranno come prima. Ma si, in qualche modo sarò coinvolto anche io. Ma al momento non ne sono del tutto sicuro, in quanto è ancora tutto fermo".

Al momento sembra quindi che non siamo i soli ad aspettare novità sul prosieguo dello show Netflix, ma la certezza è che sicuramente sarà valsa l'attesa. Voi cosa ne pensate?

Al momento sembra quindi che non siamo i soli ad aspettare novità sul prosieguo dello show Netflix, ma la certezza è che sicuramente sarà valsa l'attesa. Voi cosa ne pensate?