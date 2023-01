Mercoledì 2: le prime parole di Jenna Ortega dopo il rinnovo!

Con Mercoledì abbiamo assistito a uno dei rinnovi più incredibili di memoria recente per una serie di prima visione. Non che fosse inaspettato, considerato che è lo show in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma. Ma è stato praticamente istantaneo, con tanto di teaser della Stagione 2. Ora Jenna Ortega rompe il silenzio.

Lo abbiamo detto nella notizia d’annuncio della seconda stagione di Mercoledì con tanto di teaser. E lo ripetiamo oggi, alla luce di questo rinnovo pressoché istantaneo e di questo successo che lo è stato ancora di più: Mercoledì è qualcosa di più di una serie, è un fenomeno generazionale. Non c’è connotazione positiva, nel senso che sia meglio di altre, ma è uno di quei prodotti della nuova era digitale in cui la diffusione social conta quasi più delle visualizzazioni streaming. Anche se comunque, su Netflix, è diventata la serie in lingua inglese più vista di sempre, superando addirittura Stranger Things.

Ma per una serie di prima visione, un rinnovo dopo meno di un mese e mezzo – ma soprattutto, con tanto di trailer di annuncio di quel rinnovo, cosa più unica che rara – significa che si preparava già da qualche settimana. Che insomma erano bastati i TikTok – il remix Bloody Mary di Lady Gaga, guarda caso, fa da colonna sonora al trailer – per convincere tutti. Ora, anche Jenna Ortega commenta per la prima volta la notizia ringraziando i fan. D’altronde, anche il teaser di annuncio era suonato come un ringraziamento all’istantanea fanbase.

Scrive Jenna Ortega ricondividendo il teaser su Twitter: “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa prossima stagione. Tutto questo è stato piuttosto surreale”. Ora resta solo da chiedersi che sviluppi potremo vedere per il personaggio nella Stagione 2. Secondo i creatori Al Gough e Miles Millar, si presta a infinite evoluzioni, forse addirittura a una svolta LGBTQIA+ nella relazione con Enid. Questo perché i due sceneggiatori hanno paragonato Mercoledì a Clark Kent: dei “one-note characters”, dei personaggi riassumibili in un solo tratto che fa da pilastro ma intorno al quale ci si possono prendere estreme liberta. Tanto più se, per Mercoledì Addams, quel tratto fondamentale è proprio il principio di non conformità.