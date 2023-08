Mercoledì 2, quando esce la prossima stagione con Jenna Ortega su Netflix?

Quando esce Mercoledì 2, la prossima stagione della fortunatissima serie tv di Netflix con protagonista Jenna Ortega? Facciamo un riepilogo di tutto quello che sappiamo al momento sul futuro del nuovo capitolo del franchise della Famiglia Addams sviluppato da Tim Burton.

Al momento, purtroppo, non si hanno notizie su una data d'uscita di Mercoledì 2, con la piattaforma di streaming on demand Netflix che non ha approfittato neppure dell'evento estivo TUDUM 2023 per aggiornare i fan su una possibile finestra di lancio dei prossimi episodi della serie: la seconda stagione di Mercoledì è stata annunciata a gennaio 2023, dopo che la prima stagione aveva battuto ogni record di streaming grazie alla sua capacità di diventare un fenomeno virale su TikTok, ma con gli scioperi del sindacato WGA degli sceneggiatori e del sindacato SAG degli attori al momento non si hanno spiragli neppure su un'eventuale partenza delle riprese, con Netflix che fa sapere che 'nuovi aggiornamenti e maggiori dettagli su Mercoledì 2 saranno condivisi prossimamente'.

Recentemente, però, Jenna Ortega è stata presa di mira dagli sceneggiatori in sciopero, con il famoso autore Steven DeKnight che ha definito gli atteggiamenti della star di Mercoledì tossici e pretenziosi sul set, e non è chiaro se e quanto questa situazione di tensione influirà sulla serie tv di Netflix. Come riportato in precedenza, infatti, Jenna Ortega sarà anche produttrice di Mercoledì 2.

Nel frattempo, il nome di Jenna Ortega è rimasto fuori anche dal cast di Scream 7 perché, secondo le indiscrezioni, ora che è diventata una superstar famosa in tutto il mondo l'attrice vorrebbe ottenere un adeguamento del contratto per tornare nel nuovo episodio della saga.