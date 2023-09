Mercoledì 2, spoilerato un dettaglio inedito sulla seconda stagione con Jenna Ortega?

Mentre al momento è tutto fermo a Hollywood a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori, questo non vuol dire che gli altri reparti della produzione non siano al lavoro, e questo vale anche per la Stagione 2 di Mercoledì in lavorazione a Netflix. Dopo mesi di silenzio, ora il reparto costumi potrebbe aver spoilerato un dettaglio importante.

Alla fine della stagione di debutto dello show su Netflix, vedevamo Mercoledì tornare alla villa della Famiglia Addams dopo aver sconfitto con successo Marilyn Thornhill e Hyde nella Nevermore Academy.

In un'intervista concessa a Variety, la costumista di Mercoledì, Colleen Atwood, fedele collaboratrice di Tim Burton in questi anni, ha svelato cosa ci aspetta nella seconda stagione. La Atwood ha dichiarato che la Morticia Addams di Catherine Zeta-Jones avrà "una grande quantità di stili diversi" nella seconda stagione dello show, e ha anche detto che la serie metterà in mostra i "look da casa" del personaggio.

"Nella seconda stagione avrà molti look diversi, quindi sarà davvero divertente vedere cosa fa Morticia quando non è più vestita e la vediamo muoversi in casa". I commenti della costumista indicano che la seconda stagione sarà fortemente caratterizzata dagli interni della villa della Famiglia Addams.

Nella prima stagione, l'iconica dimora è stata presentata solo durante l'episodio di debutto dello show, quando Mercoledì ha ricordato la morte del suo scorpione domestico di nome Nero. Nella Stagione 2 potrebbero essere introdotti questi altri membri della Famiglia Addams.

La Atwood ha lavorato alla realizzazione dell'abito di Morticia Addams nella serie. Quando le è stato chiesto come ha fatto a lavorare con una tavolozza di colori così limitata nella serie (la famiglia Addams veste sempre di nero), la stilista ha ammesso che "è un mondo fantastico in cui essere limitati".

"Quando si usa il bianco e nero si è limitati, è vero, ma se si deve essere limitati è un mondo fantastico in cui esserlo. È possibile giustapporre i due colori in modi diversi dal punto di vista grafico in modo da far apparire le cose molto diverse".