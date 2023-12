Mercoledì 2: svelati nuovi personaggi in arrivo nella serie con Jenna Ortega?

Giungono, dalla Rete, nuove indiscrezioni a proposito di Mercoledì 2: secondo quanto riportato da What’s on Netflix, la produzione si preparerebbe a lavorare sul casting di tre nuovi personaggi che si andranno ad unire al novero di attori che affiancheranno la protagonista, interpretata da Jenna Ortega, sotto la direzione di Tim Burton.

Dopo aver riportato le parole di Jenna Ortega a proposito del fatto che non riesca a guardare i suoi lavori, torniamo ad occuparci dello show Netflix dedicato alla Famiglia Addams per condividere i rumor che si riferiscono all’aggiunta di tre nuovi personaggi.

Per il momento sarebbero stati diffusi i nomi delle nuove entrate e una breve descrizione per ciascun ruolo: il primo della lista, Karloff sarà un adolescente atletico il cui interprete sarà chiamato ad indossare delle protesi artistiche; Wolfgang, dal canto suo, dovrebbe essere ancora una volta un ragazzo, descritto come affascinante e molto sicuro di sè; l’ultimo personaggio di cui si sta parlando su Internet è quindi Annie, una ragazzina tra i 12 e i 14 anni caratterizzata dal fatto di essere particolarmente sveglia per la sua età.

Per quanto riguarda i primi due nomi, potrebbero esserci dei riferimenti allo show televisivo della Famiglia Addams e, addirittura, al personaggio di Frankenstein.

In attesa di sapere di più su questi e sugli altri nuovi personaggi che potremo vedere nella seconda stagione della serie creata e diretta da Tim Burton, vi lasciamo alla notizia relativa alla produzione dello spin-off di Mercoledì.