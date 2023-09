Mercoledì 2, quale sarà la trama della prossima stagione?

La prima stagione di Mercoledì si è conclusa come si conviene a qualunque stagione di una serie destinata a proseguire: con un finale che, al netto di un entusiasmante scontro tra protagonista e antagonista, più aperto non si può. Carte in tavola, dunque: come proseguiranno le avventure della nostra Addams alla Nevermore Academy?

Come sicuramente ricorderete, il finale della prima stagione di Mercoledì ci ha svelato la vera identità del mostro che sin dal primo episodio tormentava gli studenti della Nevermore: si tratta di Tyler, che insieme a sua madre (la professoressa Tornhill) progettava di resuscitare il suo antenato Joseph Crackstone, un padre pellegrino responsabile dell'omicidio di una parente degli Addams.

Lo scontro con Tyler apre però a interessanti scenari per la seconda stagione: il finale ci mostra infatti il ragazzo catturato da un personaggio ancora ignoto, per cui è lecito pensare che il prossimo arco narrativo della serie ideata da Tim Burton ci racconterà del ritorno del nostro hyde, portando magari allo scontro definitivo tra Mercoledì e il suo orai ex-interesse amoroso.

A proposito di quest'ultimo dettaglio, secondo le dichiarazioni degli addetti ai lavori la seconda stagione di Mercoledì avrà tinte molto più dark e meno concessioni al romanticismo: di più, ad oggi, non ci è dato sapere, se non che la Morticia Addams di Catherine Zeta-Jones adotterà un bel po' di stili diversi rispetto a quello a cui siamo abituati.