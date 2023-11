Mercoledì: 5 scene in cui ha quasi copiato Harry Potter

Dopo il successo planetario di Mercoledì su Netflix, è normale che alcuni approfondimenti abbiano cercato di sviscerare il più possibile ogni singolo dettaglio della serie co-diretta e prodotta da Tim Burton, che si ispira alla classica sit-com La Famiglia Addams. Eppure, la serie con Jenna Ortega protagonista ha molte similarità con Harry Potter.

La serie segue Mercoledì Addams mentre frequenta la Nevermore Academy, un collegio per persone dotate di poteri soprannaturali. Durante la permanenza a Nevermore, Mercoledì deve padroneggiare le sue emergenti capacità psichiche, sventare una mostruosa serie di omicidi che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove relazioni a scuola.

La serie è ambientata in un mondo in cui il soprannaturale esiste accanto alla vita di tutti i giorni, e questo dà agli sceneggiatori molta libertà creativa nell'esplorare generi e temi diversi. La serie è anche una commedia dark, con molto umorismo nero e punte di satira. Tutto questo fa aumentare l'hype per l'arrivo della Stagione 2 di Mercoledì.

La serie, però, è molto simile nei toni a Harry Potter, sia per gli elementi soprannaturali che per l'aspetto delle amicizie. Molti fan hanno ribadito come gli ricordi alcuni momenti iconici di Harry Potter.

Nel primo episodio della serie, Mercoledì arriva alla Nevermore Academy, un collegio per persone dotate di poteri soprannaturali. Viene accolta dalla direttrice Larissa Weems, che la guida in un tour della scuola. La scena è molto simile all'arrivo di Harry a Hogwarts nel primo film di Harry Potter. Sia Mercoledì che Harry vengono accolti da un preside/direttrice che li conduce a visitare la scuola.

Mercoledì e i suoi amici devono sconfiggere una potente forza malvagia che minaccia Nevermore. È una situazione simile a quella di Harry Potter e dei suoi amici che sconfiggono il malvagio Lord Voldemort. In entrambi i casi, gli studenti combattono per salvare la loro scuola e i loro amici da un nemico potente e pericoloso.

La protagonista e i suoi amici esplorano una foresta oscura, proprio come Harry Potter e i suoi amici si recano nella Foresta Proibita in Harry Potter e la Pietra Filosofale. In entrambe le scene, i personaggi vengono avvertiti di non entrare nella foresta, ma lo fanno comunque. Una volta nella foresta, si imbattono in una serie di creature e ostacoli pericolosi. In Mercoledì, i personaggi incontrano un branco di lupi mannari, mentre in Harry Potter incontrano un centauro e un unicorno ucciso da Voldemort.

In un episodio, vediamo Mercoledì seguire una lezione di Pozioni. La scena è molto simile a quella di Harry Potter e la Pietra Filosofale in cui Hermione Granger segue la sua prima lezione di Pozioni. In entrambe le scene, l'insegnante è un tipo severo che esige la perfezione dai suoi studenti.

Sia Mercoledì che Harry Potter contengono tonnellate di creature soprannaturali. In Harry Potter ci sono centauri, elfi, giganti, folletti, fantasmi e Dissennatori. In Mercoledì, invece, si vedono vampiri, sirene, mutaforma, lupi mannari e giganti.