Mercoledì Addams, Jenna Ortega: 'Ero terrorizzata dal ritorno di Christina Ricci nel cast'

Tra le serie maggiormente attese della prossima stagione in streaming, c'è ovviamente Mercoledì, rivisitazione in chiave teen delle avventure dell'omonimo personaggio de La famiglia Addams diretta interamente dal visionario Tim Burton. Protagonista della serie è Jenna Ortega che non ha nascosto i suoi timori nel recitare insieme a Christina Ricci.

Nel corso di un'intervista concessa a Empire, la giovane attrice ha ammesso candidamente di essere rimasta terrorizzata dalla notizia dell'ingresso nel cast di Mercoledì di Christina Ricci, ovvero la storica interprete del personaggio nei due film cult anni '90 diretti da Barry Sonnenfeld.

Ortega ha affermato che durante le riprese voleva essere sicura che l'ex interprete di Mercoledì Addams non si sentisse come se il suo lavoro di anni fa fosse stato fatto a pezzi quando hanno girato una scena insieme per la prima volta.

"Mi è sembrato di avere un vero e proprio attacco di panico quando me l'hanno detto. Ero terrorizzata. È una donna davvero in gamba. Non ho avuto problemi a conoscerla, ma la prima volta che abbiamo girato una scena insieme e mi ha visto truccata come lei era stata truccata 30 anni fa, è stato snervante. Per me è stato molto importante non aver derubato nessuno. L'interpretazione di Christina Ricci è impeccabile. È perfetta e non cambierei nulla, anche per questo è stato difficile per me fare questo lavoro".

Ortega non ha rivelato chi interpreterà la Ricci nel progetto e il suo ruolo rimane per il momento sconosciuto. La star di Scream ha anche aggiunto che una parte dello show riprende tecnicamente dal punto in cui i film con la Ricci si erano interrotti e che alcune parti l'avevano inizialmente resa diffidente al punto da mettere in dubbio la sua firma al progetto.

"Quando si invecchia e si dicono queste battute sarcastiche e stronze, possono risultare meno affascinanti e più scortesi o odiose. Era una cosa di cui diffidavo molto".

Per maggiori approfondimenti, scoprite le parole della Ricci su Mercoledì. Su queste pagine potete recuperare una scena in anteprima di Mercoledì.

Mercoledì approderà su Netflix il 23 novembre 2022 (ovviamente, un mercoledì).