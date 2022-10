Mercoledì Addams, gli showrunner: 'E' davvero simile a Smallville, ecco perché'

Wednesday debutterà su Netflix il prossimo 23 novembre. La nuova serie ideata da Tim Burton si concentrerà sulla storia di Mercoledì Addams, interpretata nello show da Jenna Ortega, durante i suoi anni passati alla Nevermore Academy.

In una recente conversazione nel podcast TV di THR, gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno parlato del prossimo spettacolo e di quanto quest'ultimo assomigli a Smallville. Sebbene Wednesday sarà molto più comica di Smallvile, Mercoledì e Clark Kent avranno molti aspetti in comune.

"Questo spettacolo è molto più comico di Smallville. Ma in entrambi siamo dovuti andare alla ricerca delle emozioni dei due personaggi. A prima vista, Clark non risultava essere particolarmente emotivo e quella era la sfida di quel personaggio. Come aggiungi complessità e spessore a Clark Kent? E qui la sfida è simile. Come si aggiungono complessità, spessore ed emozioni a qualcuno che letteralmente non ha emozioni? Sono molto, molto diversi, ma hanno difetti caratteriali davvero simili".

Gough e Millar hanno collaborato per oltre 20 anni e sono stati gli showrunner di Smallville nei primi anni 2000. Lo spettacolo raccontava le origini di Superman e seguiva un adolescente Clark Kent. Clark e Wednesday Addams sono quasi privi di emozioni ed entrambi cercano di gestire al meglio le loro abilità speciali: il primo durante il liceo in una piccola città, la seconda durante il collegio.

Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultimo video dietro le quinte di Mercoledì.