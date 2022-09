Mercoledì Addams, Tim Burton: 'Io e Wednesday abbiamo la stessa visione del mondo'

Tra le serie Netflix più attese dagli spettatori possiamo senza ombra di dubbio elencare Mercoledì Addams, lo show diretto dal visionario Tim Burton con protagonista Jenna Ortega, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 23 novembre 2022.

La nuova serie ha permesso al regista di "Edward mani di forbice" di fare un tuffo nel passato e di viaggiare nei ricordi, come Barton stesso ha confessato nella sua ultima intervista:

"Quando ho letto questa [sceneggiatura], mi è tornato in mente come mi sentivo a scuola e cosa provavo nei confronti dei miei genitori, come mi sentivo come persona. Ha dato alla Famiglia Addams una realtà tutta nuova. È stata una combinazione interessante", ha raccontato Burton a Empire Magazine.

Il regista ha poi continuato a parlare delle tematiche trattate dallo show, come quella della solitudine, a lui molto cara:

"Nel 1976, sono andato a un ballo di fine anno delle superiori", ha spiegato Burton. "Era l'anno di uscita di Carrie. Mi sono sentito come Carrie a quel ballo di fine anno. Ho sentito quella sensazione di dover essere lì ma di non farne parte. Per quanto tu voglia, quei sentimenti non ti lasciano". Ha poi concluso: "Sai, io e Mercoledì abbiamo la stessa visione del mondo".

