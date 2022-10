Mercoledì Addams, il nuovo trailer svela il ruolo di Christina Ricci: non è Zio Fester!

Nei giorni scorsi si era ipotizzato che Christina Ricci avrebbe potuto interpretare Zio Fester nella nuova serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams ma ora, il trailer diffuso nel corso del New York Comic Con ha fatto finalmente chiarezza sulla questione.

L'iconico e spaventoso personaggio portato al successo tra gli altri da Christopher Lloyd, nello show di Tim Burton sarà interpretato da Fred Armisen, il comico statunitense famoso per le sue numerose apparizioni al Saturday Night Live.

L'attrice che invece ha vestito i panni di Mercoledì Addams nei film del 1991 e 1993 vestirà invece i panni di Marilyn Thornhill, un'insegnate della Nevermore Academy, l'oscura scuola frequentata dal personaggio di Jenna Ortega che si troverà a fare i conti con mostruosi omicidi che spaventano la comunità locale nel tentativo di risolvere un misterioso omicidio che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Mercoledì Addams verrà presentato in anteprima al Lucca Comics. Tim Burton sarà così ospite nella città toscana il prossimo 31 ottobre per far conoscere al mondo intero quello che viene definito un film di 8 ore dedicato non solo alla giovane protagonista femminile ma anche, al curioso gruppo di personaggi creato da Charles Addams a partire dal 1938.

