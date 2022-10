Mercoledì Addams: sarà Zio Fester il ruolo segreto... di Christina Ricci?!

Si iniziano a collegare i puntini in vista dell'uscita di Mercoledì Addams si Netflix. È stato più volte ribadito che Zio Fester sarà presente, ma che l'interprete sarà una sorpresa: molto di più di quanto vi aspettate, forse. Perché invece, per Christina Ricci, non si conosce il ruolo. Le due cose combaciano alla perfezione.

Mancano meno di due mesi alla data di uscita di Mercoledì Addams su Netflix e tutto quanto poteva essere anticipato, a parte qualche ultima cartuccia di trailer prima del debutto, è stato detto. I principali personaggi ci sono stati presentati nel loro nuovo look assieme ai loro interpreti: la giovane esordiente in ascesa Jenna Ortega (Scream 5) nel ruolo di Mercoledì, Catherine Zeta-Jones in quello di Morticia e Luis Guzmán nei panni di un inedito quanto promettente Gomez.

Oltre agli altri membri, uno dei più iconici manca ancora all’appello nei vari trailer. È stato più volte ribadito che uno show sulla Famiglia Addams non potrebbe essere lo stesso senza lo Zio Fester, ma sia gli autori che Tim Burton si ostinano a tenere segreto il volto che lo interpreterà. Allo stesso tempo e più o meno in contemporanea, è stato annunciato il ritorno della storica Christina Ricci, un tempo attrice di Mercoledì, nel cast. Anche per quanto riguarda lei, non si hanno tracce di sorta nel materiale promozionale.

E se, una volta uniti i puntini, le due cose combaciassero? Se insomma il ruolo segreto della Ricci e l’interprete segreto di Fester combaciassero alla perfezione? Questa la teoria più accredita che circola al momento nelle principali discussioni di settore. Non sarebbe la prima volta che una donna interpreta il ruolo di un uomo: basti pensare all’egregio trasformismo di Tilda Swinton in Suspiria o di Cate Blanchett nei panni di Bob Dylan, che le consegnò anche la Coppa Volpi a Venezia. Altro indizio sono le parole di Jenna Ortega sulle scene interpretate a fianco della Ricci in Mercoledì e considerato il rapporto stretto fra la giovane e Zio Fester in quasi tutti gli adattamenti...

L’unica altra versione accreditata è che lo Zio Fester si presenti invece in versione femminile, come sorella di Morticia stavolta. Ma forse sarebbe lo scenario meno interessante e comunque i creatori continuano a parlare dello Zio Fester, non di altre varianti. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!