Mercoledì, quanti anni ha la figlia di Gomez e Morticia Addams?

Dopo avervi raccontato nella recensione di Mercoledì della magia degli Addams rimasta intatta negli anni, è arrivato il momento di conoscere più da vicino la giovane protagonista Mercoledì. La serie, ultima fatica di Tim Burton, è disponibile da pochi giorni sulla piattaforma Netflix!

Il celebre vignettista Charles Addams, noto per aver creato l'iconica Famiglia Addams, definì la giovane Mercoledì come: "Una bambina piena di tristezza, esangue e delicata, con i capelli corvini e l'incarnato pallido della madre. Suscettibile e piuttosto tranquilla, ama le scampagnate e le gite alle caverne sotterranee che Morticia e Gomez organizzano spesso. È una bambina seria, compassata nel vestire e, nel complesso, un po' smarrita. Riservata e fantasiosa, poetica e dall'aspetto un po' sciupato, è dedita a occasionali eccessi d'ira ed ha un piede con sei dita".

Una descrizione piuttosto interessante per un personaggio che nel corso degli anni, seppur con qualche differenza, non ha mai superato la complicata fase adolescenziale. Veste sempre di nero e con colletto bianco. Originariamente era una normale bambina dai gusti strambi (ma normalissimi per il resto della famiglia) con la passione per il ballo e, se all'inizio ricopriva un ruolo marginale nella serie (visto anche che l'attrice che la interpretava aveva solo sei anni), nel corso della sua evoluzione qualche cosa è cambiato.

Nel film per la televisione del 1977, Mercoledì e suo fratello Pugsley sono ormai adolescenti e Gomez e Morticia hanno avuto altri due nuovi figli cui hanno dato il nome di Wednesday Jr. e Pugsley Jr. nell'edizione originale

e Gomez e Morticia hanno avuto altri due nuovi figli cui hanno dato il nome di Wednesday Jr. e Pugsley Jr. nell'edizione originale Nel film del 1991 è una dodicenne dal carattere funereo , che non ride e non mostra mai emozioni, seppur con un'intelligenza spiccata che dimostra con sagaci battute, che non risparmiano nessuno

, che non ride e non mostra mai emozioni, seppur con un'intelligenza spiccata che dimostra con sagaci battute, che non risparmiano nessuno La serie televisiva del 1999 riprende questa versione dodicenne e malevola di Mercoledì, sebbene edulcorata

Nel film La famiglia Addams 2 Mercoledì trova l'amore: Joel, un ragazzo dall'aspetto nerd coi suoi stessi gusti per l'orrore e che le strapperà il primo sorriso. Dove non poté il bacio, riuscì il terrore per gli zombie

Nel musical del 2010, Mercoledì è ormai una 18enne, fidanzata con Lucas Beinek

Nel film in animazione in CGI del 2019, Mercoledì è la solita bambina preadolescente perennemente triste, annoiata e incapace di sorridere

Nella serie targata Netflix, Mercoledì ha 16 anni ed è interpretata dalla 20enne Jenna Ortega, di cui vi abbiamo raccontato già qualcosa

Se ancora non lo avete fatto, è giunta l'ora di dare uno sguardo a Mercoledì su Netflix!