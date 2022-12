Mercoledì, in arrivo più spinf-off su altri Addams? Netflix: 'Vorremmo dirvi di più'

Se parliamo delle serie tv dell'anno, non possiamo non citare Mercoledì. L'ultimo successo targato Netflix e Tim Burton ha saputo conquistare la piattaforma di streaming fin dalla sua uscita, grazie anche all'ottima performance della nuova reginetta dei social Jenna Ortega. Ma come si muoverà lo show in futuro?

Ufficialmente, una seconda stagione di Wednesday non è stata ancora confermata, ma indubbiamente Netflix non verrà fermarsi qui. Per di più, dalla serie potrebbero nascere anche numerosi spin-off, magari incentrati su altri membri della famiglia Addams, come auspicato da molti.

Proprio di questo e altro ancora ha parlato il responsabile degli script di Netflix Peter Friedlander, che nella sua ultima intervista con Vulture ha risposto ad una domanda riguardante un "universo narrativo della famiglia Addams":

"Vorrei poterti dire di più. Sono ottimista ma non ho niente da dire in questo momento", ha dichiarato Friedlander: "Vorrei averne di più".

In merito al successo di Wednesday, ha aggiunto: "Stiamo ancora metabolizzando il suo successo. È divertente - le persone parlano del pubblico Young Adult, ma penso che questa sia probabilmente una definizione troppo semplicistica a causa della diversità dei gusti all'interno di quel gruppo... non so. Non so come poter identificare la cosa. Sento che sta facendo scintille".

