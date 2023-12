Mercoledì avrà uno spin-off! Netflix ancora al lavoro sulla Famiglia Addams

Era inevitabile che prima o poi l'incredibile successo di Mercoledì avrebbe spinto Netflix non solo ad annunciare rapidamente una seconda stagione, che dovrebbe arrivare in tempo per il 2024, ma anche diverse espansioni dell'universo televisivo creato da Gough e Miller con l'aiuto di Tim Burton. Ecco quali altre storie potrebbero arrivare a breve.

Secondo Bloomberg, e come già accennato nell'articolo sugli spin-off di Peaky Blinders e Tyler Rake, il colosso dello streaming starebbe sviluppando una serie incentrata sull'altro celebre membro della Famiglia Addams, lo Zio Fester.

Fred Armisen ha interpretato Zio Fester nella prima stagione di Mercoledì. Secondo quanto riportato, il progetto sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo e mancherebbero ancora dettagli importanti come la storia, gli sceneggiatori e altro ancora, ma Amazon - che detiene i diritti de La famiglia Addams - è a bordo del progetto. Al momento non sono disponibili altri dettagli sullo spin-off.

L'idea che Netflix stia sviluppando uno spin-off di Mercoledì non dovrebbe sorprendere, considerando la popolarità della serie. Questa è infatti la serie in lingua inglese più popolare di Netflix, con oltre 250 milioni di visualizzazioni l'anno scorso.

Al momento non si sa molto della seconda stagione di Mercoledì in termini di trama, anche se recentemente è stato riferito che la produzione della seconda stagione dovrebbe iniziare la prossima primavera. Inoltre, la produzione della serie si sposterà dalla Romania, dove è stata girata l'intera prima stagione, all'Irlanda. In più, la seconda stagione introdurrà nella serie un altro personaggio della Famiglia Addams e sappiamo anche che la star della serie Jenna Ortega avrà un ruolo più attivo dietro la macchina da presa.

"Avevamo già buttato giù tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo", aveva ammesso la Ortega all'inizio di quest'anno. "E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato e così leggendario, non volevo assolutamente sbagliare. Quindi, cerco di avere più conversazioni possibili. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim [Burton], ci riunivamo tutti insieme e decidevamo: 'Ok, cosa funziona e cosa no?'. Era un progetto naturalmente già molto collaborativo".