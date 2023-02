Mercoledì batte House of the Dragon: è la premiere più vista del 2022!

Mercoledì e House of the Dragon sono state probabilmente le serie più rappresentative di questo 2022 (con buona pace de Gli Anelli del Potere): preferenze a parte, dunque, cominciamo a snocciolare un po' di freddi numeri e scopriamo insieme quale dei due show ha effettivamente fatto meglio dell'altro sotto certi punti di vista.

Solo pochi giorni fa Mercoledì è risultata il personaggio più popolare del 2022, battendo rivali come Undici di Stranger Things e Moon Knight dell'omonima serie Marvel: lo show con Jenna Ortega ha poi puntato proprio la già citata House of the Dragon, facendole mangiare la polvere per quanto riguarda i numeri portati a casa dalle rispettive premiere.

Secondo le ultime analisi, Mercoledì risulta essere infatti la serie la cui premiere ha ottenuto più spettatori in una finestra di 40 giorni a partire dal lancio: battuta dallo spin-off di Game of Thrones quando la finestra presa in esame era quella dei primi 15 giorni in catalogo, la serie Netflix si è dunque presa la sua rivincita in queste ore lasciandosi alle spalle proprio Rhaenyra, Alicent e soci.

Un risultato che lascia intendere quanto la serie sulla piccola di casa Addams abbia beneficiato di una shelf-life decisamente più lunga, probabilmente grazie anche alla viralità ottenuta tramite TikTok e simili (un fenomeno simile, ad esempio, è accaduto sempre nel 2022 con Dahmer). E voi, siete tra coloro che hanno subito dato un'occhiata a Mercoledì? Fatecelo sapere nei commenti! Nonostante il successo, comunque, Jenna Ortega ha ammesso di avere dei rimpianti sull'iconica scena del ballo.