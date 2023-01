Mercoledì batte Undici e Moon Knight: è il personaggio TV più popolare del 2022

L'applicazione TV Time ha pubblicato la classifica dei personaggi televisivi dell'anno appena trascorso in base alle preferenze scelte personalmente dal pubblico di appassionati che utilizzano l'app per registrare i loro show preferiti e commentarli nella community. Tra tutti ha prevalso Mercoledì, personaggio interpretato da Jenna Ortega.

Quello di Jenna Ortega è risultato essere il personaggio più amato di una serie TV nel corso del 2022, battendo una agguerrita concorrenza. Infatti, a piazzarsi al secondo posto di questa classifica è stata la Undici di Millie Bobby Brown in Stranger Things, la cui Stagione 4 mantiene ancora il record di serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix. Al terzo posto troviamo Rubber, o come è chiamato nella versione originale dell'anime giapponese One Piece, Monkey D. Luffy.

Subito sotto i piedi del podio c'è Michael Scott, indimenticabile personaggio protagonista di The Office, interpretato in maniera magistrale da Steve Carell. The Office, nonostante sia una serie conclusa da anni, continua ad appassionare milioni di spettatori, che hanno riscoperto la serie soprattutto dopo l'arrivo della pandemia e il debutto di The Office su Netflix.

Quinta posizione per il Thomas Shelby di Cillian Murphy, che quest'anno ha accompagnato gli spettatori nell'ultima stagione di Peaky Blinders. Le avventure del personaggio proseguiranno e termineranno nel film sequel attualmente in fase di sviluppo. Sesta e ultima posizione per Steven Grant/Marc Spector, doppio personaggio interpretato da Oscar Isaac nella serie Moon Knight, dei Marvel Studios. Nonostante alcuni problemi di scrittura, non c'è dubbio che Isaac abbia offerto una prova maiuscola nei panni del personaggio appena introdotto nel MCU.

Come fa notare la stessa pagina Twitter di TV Time, non è rientrato in classifica il mitico Eddie di Stranger Things 4, il cui arco narrativo ha spezzato il cuore a moltissimi appassionati.

Il 2023 si prospetta ricco di nuovi personaggi e serie, come Joel e Ellie di The Last of Us ad esempio; chissà quale serie del passato tornerà in auge invece... ci sarebbe inoltre il ritorno di Henry Cavill in The Witcher 3, con cui dirà addio al personaggio.