Mercoledì, cambio di rotta da Netflix: così la serie gotica scavalca Stranger Things 4

Mentre pian piano i primi dettagli su Mercoledì 2 vengono a galla , la prima stagione della popolarissima serie Netflix è da record.

Il colosso dello streaming, infatti, ha modificati i parametri che adopera per conteggiare le visualizzazioni dei suoi programmi e di conseguenza, decretandone o il successo o il fallimento. Proprio lo stravolgimento delle metriche ha permesso a Mercoledì di superare Stranger Things 4 per la prima volta, almeno in termini di visualizzazioni. Netflix, da questo momento in poi, classificherà i suoi titoli in base alle visualizzazioni totali, il che significa la somma di ore totali guardate tra spezzoni e puntate consecutive.

Lo show di Tim Burton ha dominato la classica Netflix Top 10 TV per la settimana dal 21 al 27 novembre con 252,1 milioni di ore visualizzate dopo il lancio dello show del 23 novembre detenendo dunque un record per le serie TV in lingua inglese. Un primato strappato a Stranger Things 4 con 140, 7 milioni di ore visualizzate, contate durante la settimana dal 30 maggio al 5 giugno. Neanche la scia del successo di Monster: The Jeffrey Dahmer Story con le sue 115, 6 milioni di ore visualizzate nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre entrando così di diritto tra le tre serie Netflix ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni, è riuscita a rovesciare la serie TV dei Duffer Brothers.

A non subire gli effetti del cambio di metriche è la serie rivelazione Squid Game che si gode ancora il primo posto in tutti gli show e film inglesi e non, con 265,2 milioni di visualizzazioni.