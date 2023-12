Mercoledì, su chi sarà incentrato lo spin-off della serie Netflix?

Negli ultimi anni è indubbio che la piattaforma Netflix abbia rilasciato alcune produzioni per il piccolo schermo che sono divenuti, col tempo, dei veri e propri fenomeni di massa. Basti pensare a serie come Stranger Things, Mercoledì, o il più recente live-action di One Piece. Questo indubbiamente permette di sbizzarrirsi verso produzioni simili.

Ecco infatti che, mentre ci chiediamo se siete stati alla nuova mostra di Tim Burton, sembra profilarsi all'orizzonte un nuovo progetto legato allo show ideato dal celebre regista.

Dovete sapere anzitutto che, ben prima che Mercoledì fosse ufficialmente rilasciata per il pubblico, Netflix aveva già in mente di realizzare qualche spin-off incentrato su qualcuno dei personaggi principali della serie.

Uno di questi dovrebbe basarsi proprio sullo zio Fester, che nello spettacolo ha il volto di Fred Armisen. Dunque sebbene una produzione non sia ancora effettivamente iniziata, gli scrittori hanno in mente di iniziare a delineare la storia per quello che, probabilmente, sarà solo l'inizio dell'espansione di questo amato franchise.

Di certo non è qualcosa che ci stupisce, come ben sappiamo iniziative del genere non sono nuove nel modus operandi della piattaforma. Tuttavia al momento non possiamo che chiedervi: ne varrà la pena?