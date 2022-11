Mercoledì, chi è Jenna Ortega? Tutto sulla protagonista dello show Netflix

Per Jenna Ortega Mercoledì potrebbe essere la svolta decisiva della carriera: lo show Netflix ideato da Tim Burton sta monopolizzando l'attenzione di critica e pubblico in questi giorni, guadagnandosi inoltre recensioni perlopiù positive. Ma cosa sappiamo, dunque, della protagonista della serie Netflix sulla piccola di casa Addams?

Classe 2002, Jenna Ortega non è certo un'esordiente: la nostra Mercoledì vanta già una carriera praticamente decennale, avendo fatto il suo esordio sul grande schermo a soli 11 anni in Iron Man 3, facendo una breve comparsa nei panni della figlia del presidente degli Stati Uniti Rodriguez, mentre sul piccolo schermo l'avevamo già vista nel 2012 in Rob e CSI: NY.

La nostra comincia dunque ad ottenere ruoli sempre più importanti, interpretando ad esempio la protagonista da bambina in Jane the Virgin e prendendo parte ad Harley in Mezzo per Disney Channel, primo vero ruolo da protagonista di Jenna Ortega; la svolta arriva però nel 2019, anno in cui troviamo la nostra Jenna in You, altro successo made in Netflix.

Proprio quest'anno, infine, abbiamo visto la protagonista di Mercoledì in Scream, quinto capitolo della saga horror ideata da Wes Craven, e in Studio 666, film horror/splatter dei Foo Fighters. E voi, conoscevate già Jenna Ortega? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Mercoledì.