Mercoledì, chi è Luis Guzmán? Alla scoperta del Gomez Addams della serie

I record su record conquistati da Mercoledì hanno puntato sicuramente l'attenzione sull'incredibile cast, primi tra tutti gli interpreti di Morticia e Gomez. Se ha vestire i panni dell'inquietante madre è una incredibile Cathrine Zeta-Jones a prestare il volto al padre è stato Luis Guzmán.

Con oltre 40 anni di carriera alle spalle, l'attore portoricano naturalizzato statunitense, conferma con la sua interpretazione di Gomez Addams di essere un eccellente caratterista. E' proprio in ruoli come questo e con caratterizzazioni nette che inizia la sua carriera alla fine degli anni 70, che lo porta a partecipare a pellicole di tantissimi pluripremiati registi.

L'annuncio del casting di Guzmán per il ruolo di Gomez, ha suscitato la gioia dei fan che hanno sempre visto un potenziale in lui per interpretare il ruolo. In un inizio di carriera che lo vede collaborare con registi del calibro di Sidney Lumet e Ridley Scott, il boom di popolarità arriva con il ruolo di Pachanga in Carlito's Way di Brian De Palma, pietra miliare dei gangster movie anni ottanta e novanta. Nei lavori successivi (Boogie Night di Paul Thomas Anderson tra i tanti) metterà sempre le sue capacità di grande caratterista al servizio del regista di turno.

Guzmán porta avanti una grandissima carriera anche in tv in cui partecipa alla serie cult Oz, Narcos, Community e Shameless. Il suo ruolo in Mercoledì lo ha reso, ancor di più, un volto iconico nel mondo del cinema e delle serie tv. Il produttore Peter Friedlander ha svelato di essere fiducioso sul futuro della serie, lasciando ben sperare i fan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!