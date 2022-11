Mercoledì, Christina Ricci esalta la serie Netflix: 'Con Tim Burton non puoi sbagliare'

La prossima settimana debutterà su Netflix Mercoledì, la prima serie firmata da Tim Burton che riporterà sul piccolo schermo il personaggio cinico e amatissimo della Famiglia Addams, una delle passioni d'infanzia del suo autore. Proprio Christina Ricci, che interpretò Mercoledì Addams nei film anni '90, ha elogiato la nuova serie in arrivo.

La Ricci ha recentemente parlato con Entertainment Tonight del suo lavoro con Burton, con il quale non collaborava dall'epoca de Il mistero di Sleepy Hollow, nella serie Netflix Mercoledì. L'attrice ha elogiato il regista e il team creativo per il modo in cui lo show ritrae lo spirito di Mercoledì Addams e del resto della famiglia.

"È Tim Burton, quindi non si può sbagliare", ha detto la Ricci. "Inoltre, le sceneggiature erano davvero meravigliose. Mi piace lo spirito con cui hanno realizzato lo show. Conserva davvero molto dello spirito di Mercoledì: quella dignità, quella ragazza incredibilmente sicura di sé che sa chi è e non vuole cambiare o assecondare gli altri. Penso che sia davvero fantastico. Ogni generazione dovrebbe avere la propria Mercoledì".

La Ricci ha parlato anche di Jenna Ortega, a cui è stata affidata la parte principale. Ha amato il modo in cui Ortega interpreta Mercoledì, e per lei è stata la scelta perfetta per introdurre il personaggio nell'era moderna.

"Era semplicemente Mercoledì", ha detto della Ortega. "Sono arrivata sul set - era già nello show da un paio di mesi - e lei era Mercoledì, e sono rimasta così colpita da lei come persona e come attrice. Davvero, è meravigliosa nella parte ed è una Mercoledì perfetta... È la Mercoledì perfetta per questo momento".

Mercoledì è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Wednesday Addams come studentessa presso la Nevermore Academy. La nostra protagonista cercherà di controllare i suoi poteri paranormali e di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale.

Nell'attesa di vederla su Netflix, il prossimo mercoledì 23 novembre, vi rimandiamo al trailer di Mercoledì e alla sigla di Danny Elfman.