Mercoledì colpisce Enid in faccia nel video degli errori sul set della serie Netflix

Dopo l'enorme successo dello show in queste prime settimane di programmazione, Mercoledì continua a macinare record di visualizzazioni. Così, per cavalcare questa ondata di entusiasmo della serie prodotta e co-diretta da Tim Buirton, Netflix ha pubblicato il consueto video degli errori sul set, in cui accade una cosa del tutto inaspettata.

Dopo varie sequenze in cui Jenna Ortega esce dal personaggio per scoppiare in una risata, si vede una ripresa di una scena in cui il personaggio di Mercoledì colpisce inavvertitamente al volto la co-star Emma Myers, interprete di Enid, la coinquilina della protagonista nella prestigiosa scuola di Nevermore. La sequenza è talmente scioccante e divertente che viene mostrata due volte, una delle quali al rallentatore.

Inoltre, uno dei momenti più intensi e chiacchierati di Mercoledì è stato quello in cui Jenna Ortega ha partecipato al Rave'N Dance della sua scuola, dove ha eseguito un "interessante" numero di danza. La star ha rivelato il livello di difficoltà della sua esibizione, soprattutto se si considera che nel frattempo le era stato diagnosticato il COVID. L'ormai famosa scena di ballo dell'episodio 4 è diventata virale e ha ispirato un trend di video che imitano la coreografia su TikTok. Inoltre, Mercoledì ha appunto la sua canzone virale, proprio come Running Up The Hill in Stranger Things 4.

Non sappiamo ancora se Mercoledì sarà rinnovato per una Stagione 2, ma dato il finale che presagisce ulteriori misteri da risolvere alla Nevermore Academy e l'incredibile successo di questa prima mandata di episodi, è probabile che Netflix non perda tempo e che l'annuncio di un rinnovo possa arrivare prima di quanto immaginiamo.

Dodici giorni dopo il suo debutto, Mercoledì ha battuto il suo stesso record: nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre, la serie ha registrato 411,29 milioni di ore di visione. È la prima volta che una serie in lingua inglese raggiunge e supera i 400 milioni di ore di visione in una settimana.

Su queste pagine vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mercoledì.