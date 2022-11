Mercoledì, ecco in che modo si conclude la serie Netflix di Tim Burton

È disponibile da ieri sulla piattaforma streaming di Netflix la serie tv Mercoledì, diretta da Tim Burton e incentrata sul personaggio di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega. Lo show è disponibile interamente con gli 8 episodi che compongono la prima stagione dello show creato da Al Gough e Miles Millar.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Mercoledì.



Nonostante il rinnovo tardi ad arrivare, la prima stagione della serie si è conclusa con alcuni colpi di scena che sembrano la premessa perfetta per altre oscure avventure della giovane adolescente di casa Addams.

Ma come si conclude la prima stagione dello show, che vede il ritorno di Christina Ricci?



Nell'episodio finale, "Triste da morire", Mercoledì trova finalmente un indizio dopo le indagini condotte in tutti gli otto episodi, e la protagonista si rende conto che Tyler (Hunter Doohan) è responsabile di una serie di mutilazioni nel campus, mentre i due si stanno baciando. Mercoledì si rende conto che Tyler è un 'hyde', un mostro che si trasforma improvvisamente all'insaputa della persona che lo ospita, e la ragazza lo informa che probabilmente ha ereditato la malattia dalla madre. Tuttavia Tyler ammette di aver iniziato a ricordare ciò che ha commesso. Infine Eugene (Moosa Mostafa) dichiara di essere stato attaccato da una donna con le scarpe rosse. La mente dietro a tutto questo non poteva che essere Miss Thornill, interpretata da Christina Ricci.



Come accade in Le terrificanti avventure di Sabrina, anche in questo caso è un personaggio femminile con potere a mantenere in segreto le redini delle situazioni malvagie che accadono nella trama: Miss Thornhill controlla Tyler spingendolo a seguire i suoi ordini, mantenendo un'immagine da dolce insegnante e mentore. Grande fan dell'opera di Joseph Crackstone, colui che avviò un violento programma contro le persone emarginate, Miss Thornhill ha finto di essere alleata di Mercoledì per cercare di portare a compimento il proprio piano. Tentativo che non avrà buon fine.



