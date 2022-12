Mercoledì, i creatori sulla seconda stagione: 'Ci sono tanti rapporti da approfondire'

Il rinnovo di Mercoledì non è ancora arrivato, ma visto il clamoroso successo della prima stagione della serie, siamo sicuri che Netflix non tarderà a farsi viva: nell'attesa, i due creatori dello show sembrano comunque avere già le idee chiare sulle dinamiche da approfondire negli eventuali nuovi episodi.

Mentre Jenna Ortega ci spiega il motivo delle uniche lacrime versate da Mercoledì nel corso della prima stagione, Al Gough e Miles Millar ci spiegano infatti quale direzione pensano sia il caso di seguire: "Vogliamo esplorare e in un certo senso rendere più complessi tutti i rapporti che si sono creati. Per noi, lo show è molto incentrato ad esempio su quest'amicizia al femminile, con Mercoledì e Enid al centro di tutto" sono state le loro parole.

Gough e Millar proseguono: "Siamo eccitati dal poterci chiedere, ad esempio, come sarà ora che Mercoledì si è messa in gioco con l'amicizia. Insomma, ha dato un abbraccio. Questa è stata la sua più grande evoluzione nel corso della stagione, no? Un'altra cosa che vogliamo fare è continuare ad esplorare questo rapporto madre-figlia tra Morticia e Mercoledì, ora che Morticia sa dei poteri".

E voi, cosa vi aspettate dalla seconda stagione della serie Netflix con Jenna Ortega? Diteci la vostra nei commenti! Per chi si fosse perso qualcosa, intanto, eccovi un recap dei poteri di Mercoledì.