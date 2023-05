Mercoledì, i creatori dello show sulla Ortega: 'Un dialogo continuo tra noi'

In una recente intervista per IndieWire (nonché nostra fonte) in attesa della seconda stagione di Mercoledì, i creatori dello show, Miles Millar e Al Gough, hanno rivelato cosa significhi collaborare con l'attore/attrice protagonista e, nello specifico, con la Ortega.

“Il protagonista di qualsiasi spettacolo diventa il tuo collaboratore nello spettacolo, lo fanno e basta. È semplicemente inevitabile. E in questo personaggio, c'è una precisione in esso. C'è una precisione nell'interpretazione di Jenna, c'è una precisione nel modo in cui il personaggio è scritto, c'è una precisione in quello che fa Tim, e abbiamo avuto tutti molte conversazioni a riguardo perché stai solo cercando di assicurarti di far atterrare l'aereo su un punto molto piccola portaerei in un oceano molto grande”, ha rivelato Gough.

Il dialogo sembra essere stato fondamentale nel processo: “‘Cosa farebbe Mercoledì?’ era una conversazione costante per noi. Quindi quell'esplorazione è qualcosa che ci è davvero piaciuto della prima stagione. E poi anche gli attori che trovano la propria voce all'interno dei personaggi che sono scritti. Accogliamo con favore la collaborazione. Non è che siamo preziosi al riguardo, ma c'è una precisione nelle battute, nei dialoghi e nella commedia che è tutta sceneggiata. Quindi si tratta di chiarezza nella comunicazione e di far sentire tutti a proprio agio”, rivela Millar. Questo discorso è ancora più interessante se si guarda invece alle recenti polemiche degli sceneggiatori contro Jenna Ortega.

“Mercoledì è imprevedibile. Quindi [stiamo] sempre cercando di capire in quali momenti si sentirebbe vulnerabile o mostrerebbe emozione o non mostrerebbe emozione. Abbiamo sicuramente preso dei rischi con il personaggio. Non abbiamo mai voluto tradirla. Era qualcosa di cui eravamo molto consapevoli, e so che lo era anche Jenna", ha concluso Millar.