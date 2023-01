Mercoledì: Emma Myers è andata in un vero 'campo per mannari' per prepararsi al ruolo!

In attesa di saperne di più sul rinnovo di Wednesday, oggi torniamo a parlare della serie dei record di Tim Burton con protagonista Jenna Ortega, soffermandoci però sul personaggio di Emma Myers, che interpreta Enid Sinclair nello show.

Durante la sua ultima apparizione al The Tonight Show, l'attrice ha rivelato di essersi sottoposta ad uno specifico allenamento per lupi mannari per prepararsi al ruolo, in particolar modo in vista dell' episodio sei, tra parkour, salti e corse. Ecco le sue parole:

"Una volta abbiamo fatto questo campo di addestramento per lupi mannari, perché nell' episodio sei arrivano i genitori e tutta la famiglia. Avevo quattro o cinque fratelli e dovevano davvero farli entrare nello spirito dei lupi mannari. Quindi mi hanno chiesto di prendere parte a questo campo di addestramento dei lupi mannari, e io ero tipo 'cosa significa'... Non ho mai fatto così tanto parkour in vita mia, tra corse sul pavimento a quattro zampe e salti sulle cose. Avevamo questi stuntmen che fingevano di essere pecore e gli strisciavamo intorno in cerchio", ha raccontato l'attrice.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente Jenna Ortega ha ammesso di aver potuto cambiare i suoi dialoghi per cercare di rendere più umana la sua Mercoledì. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti di Wednesday!