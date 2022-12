Mercoledì e Enid Sinclair, per la Ortega una loro relazione sarebbe ''del tutto normale''

Dopo aver battuto il proprio stesso record Mercoledì, l'ultima fatica di Tim Burton, continua a far registrare numeri da capogiro per Netflix. Con un successo che non pare volersi placare, un solo dettaglio potrebbe aver deluso qualche fan: l'assenza delle Wenclair!

Per coloro che non hanno ancora dato un'occhiata alla serie, stiamo parlando della - ipotizzata, ma mai concretizzata - relazione tra la protagonista Mercoledì e la sua compagna di stanza Enid Sinclair, alla Nevermore Academy.

Basandosi su una parte del materiale della serie usato a scopo promozionale, alcuni fan avevano già da tempo sperato di poter vedere la coppia interagire in modo diverso sullo schermo. Alcuni frangenti, tra video e clip, avrebbero potuto far ipotizzare la cosa, ma il tutto non è mai diventato realtà...almeno in questa prima stagione. Secondo la star del momento e attrice protagonista Jenna Ortega, tale legame non avrebbe comunque fatto scandalo: ''In un mondo perfetto, sarebbe stata una cosa normale'', ha raccontato in una recente intervista.

Dato l'enorme successo del prodotto, è molto probabile che Netflix si metta subito all'opera per confezionare, in tempi record, una seconda stagione della serie e cavalcarne in questo modo l'onda del successo globale. In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui potete recuperare la nostra recensione di Mercoledì!