Mercoledì, è fatta: Stagione 2 ufficiale (e c'è già un teaser di un minuto)!

Solo qualche ora fa, Netflix aveva distribuito un brevissimo filmato di pochi secondi che faceva suppore un rinnovo imminente per Mercoledì. Ora scopriamo che quel breve spezzone preannunciava effettivamente un teaser più esteso. Eccolo per intero assieme all'annuncio definitivo della Stagione 2!

Quello della seconda stagione di Mercoledì, soprattutto per una serie di prima visione, è stato uno dei rinnovi più rapidi del piccolo schermo. Ovviamente, Netflix ha potuto farsi forte non solo delle conferme degli ascolti, che hanno reso lo show con Jenna Ortega il più visto di sempre su Netflix fra i titoli in lingua anglosassone. Ma anche solo la gigantesca ondata di trend social a tema Mercoledì – non ultimo un geniale crossover con Bully Maguire di Spider-Man 3 – segnalavano già, nelle prime settimane, che la serie era diventata qualcosa di più di una semplice serie. Piuttosto, un fenomeno generazionale.

Non stupisce quindi che Netflix abbia già sfoderato un teaser d’annuncio per la seconda stagione, con tanto di remix di Bloody Mary di Lady Gaga che l'ha reso tanto famosa nei video virali su TikTok. Il teaser contiene principalmente un montato di scene dai precedenti episodi, non essendo state ancora effettuate nuove riprese, ovviamente. Poche ore fa, uno spezzone ci aveva fatto sognare. Ora, questo teaser ufficiale della durata di un minuto pieno ci manda letteralmente alle stelle. Questo conferma anche che Netflix manterrà i diritti di distribuzione della serie, nonostante sia stata la MGM (ora Amazon Studios) a produrla.

Ovviamente non si sa ancora nulla sulle tempistiche dei nuovi episodi, ma qualcosa in fatto di sviluppi di trama è già stato anticipato dai creatori Miles Millar e Al Gough: “Abbiamo una tabella di marcia e vorremmo avere percorsi lungo quella mappa che ti portino in direzioni inaspettate. Quindi, siamo aperti a tutto. Vogliamo esplorare l’amicizia con Enid in ogni modo. Non vogliamo precluderci nulla, essere indirizzati male dalle critiche di alcuni fan o cose del genere” – ha detto Millar, rispondendo a una possibile svolta LGBT+ della relazione fra Mercoledì ed Enid.

I due creatori hanno paragonato Mercoledì a Clark Kent: dei “one-note character” che sulla base di un tratto principale si prestano a infinite evoluzioni e percorsi alternativi, ma senza tradire l’anima del personaggio.