Mercoledì: follower triplicati per Jenna Ortega dopo il debutto della serie Netflix

L'enorme successo di Mercoledì non si misura semplicemente con il numero di visualizzazioni in streaming, che pure hanno posizionato la serie Netflix al secondo posto dei prodotti in lingua inglese nella classifica di tutti i tempi (è dietro solamente a Stranger Things 4), ma anche grazie alla popolarità degli attori del cast prima sconosciuti.

Nonostante la sua partecipazione all'ultimo Scream uscito sempre quest'anno, Jenna Ortega era un nome relativamente poco diffuso per quanto riguarda il grande pubblico. Questo dato è drasticamente cambiato con il debutto della serie prodotta e co-diretta da Tim Burton, in cui l'attrice ha dato vita all'iconico personaggio della Famiglia Addams, qui ritratto in versione adolescente.

Dal debutto in streaming di Mercoledì, il numero di follower di Jenna Ortega su Instagram è passato da 9 milioni a 28 milioni. 19 milioni di follower guadagnati in meno di due settimane sono una dimostrazione evidente del successo dello show. Prima di Mercoledì, Ortega aveva la reputazione di essere una scream queen emergente dopo appunto i ruoli interpretati in Scream 5 e nell'altro horror X di Ti West. Ora potrebbe risultare difficile immaginarla come qualcosa di diverso da Mercoledì Addams.

Anche se è presto per dirlo, se 19 milioni di persone si interessassero attivamente al suo film all'improvviso, questo potrebbe significare un incasso enorme per il prossimo Scream 6, che uscirà nel 2023 e dove la Ortega tornerà a interpretare il ruolo di Tara Carpenter. La cosa forse più intrigante è che Mercoledì non ha raccolto molte recensioni positive da parte della critica, ma è chiaramente sopravvissuto grazie alla sua performance e all'interesse del pubblico, che continua ad essere più che attivo nel far impennare le visualizzazioni dello show.

Oltretutto, è sempre più lecito pensare che Netflix rinnoverà Mercoledì per una Stagione 2 visto l'enorme successo che ancora non accenna ad arrestarsi. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Mercoledì.