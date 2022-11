Mercoledì, Al Gough sul ritorno di Christina Ricci :'Non eravamo sicuri di potercela fare'

Debutta oggi su Netflix Mercoledì, la serie di Tim Burton sul celebre personaggio della famiglia Addams, interpretato da Jenna Ortega. A capo del progetto Al Gough e Miles Millar, creatori dello show, che forniscono il loro punto di vista sul personaggio, una Mercoledì adolescente alla Nevermore Academy.

Otto episodi nei quali comparirà anche Christina Ricci, storica interprete del personaggio nei capitoli cinematografici degli anni '90 diretti da Barry Sonnenfeld e collaboratrice di Tim Burton in Il mistero di Sleepy Hollow. Una presenza importante sul set come ha rivelato anche la protagonista: Jenna Ortega ha raccontato l'imbarazzo di recitare con Christina Ricci.



Al Gough ha raccontato a TVLine le difficoltà di includere Ricci nel cast:"Non eravamo sicuri di potercela fare perché Christina stava girando Yellowjackets ed era incinta. Abbiamo dovuto riorganizzare il programma perché voleva davvero farlo. Ha lavorato con Tim in Il mistero di Sleepy Hollow, adora Mercoledì e ha adorato l'idea del progetto. Per noi è stato davvero importante onorare l'eredità di ciò che è avvenuto prima".



Sulla nuova interprete, Jenna Ortega, Gough ha sottolineato:"Si sentiva un'anima anziana, ciò che è Mercoledì. Il suo approccio è stato davvero specifico, ha lavorato sulla postura, sul non sbattere le palpebre, e su come avrebbe pronunciato le battute. Lei è il 95% dello show".



Nel cast dello show da oggi su Netflix anche Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Luis Guzmán nei panni di Gomez. Per saperne di più leggete la nostra recensione di Mercoledì.