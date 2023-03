Mercoledì, quanto guadagna la protagonista Jenna Ortega?

Il clamoroso successo di Mercoledì è stato il trampolino di lancio definitivo per la giovane ma già avviatissima carriera di Jenna Ortega, che dopo aver dato volto alla figlia di Morticia e Gomez Addams ha cementato la sua posizione di star tra le più promettenti e apprezzate della sua generazione... Con relativi vantaggi economici!

Già, perché far parte di una delle serie di punta di Netflix non può che far bene alle casse di un'attrice, soprattutto considerando che la nostra Jenna non era certa nuova a prodotti di successo, avendo già preso parte a film e serie come Iron Man 3, Scream, X: A Sexy Horror Story e soprattutto You.

In maniera forse poco elegante abbiamo quindi deciso di fare i conti in tasca all'attrice che rivedremo a breve in Scream VI: stando alle stime attuali, nel 2022 il patrimonio di Jenna Ortega ammontava a ben 3 milioni di dollari entrati nelle casse della nostra ovviamente non solo grazie agli ingaggi percepiti per il suo lavoro da attrice, ma anche per i contratti di sponsorizzazione che hanno certamente cominciato a fioccare dopo il boom di Mercoledì.

Film, serie TV e sponsor vari portano dunque Ortega a incassare, allo stato attuale delle cose, circa 300.000 dollari all'anno, destinati inevitabilmente ad aumentare se le cose dovessero proseguire in questo modo. Niente male, non trovate? Il successo, comunque, ha un suo prezzo: recentemente Jenna Ortega si è sfogata sui ritmi tenuti sul set di Mercoledì.