Mercoledì, Gwendoline Christie ricorda il primo incontro con Tim Burton: 'Ero imbarazzata'

Di sicuro quest'ultimo anno è stato memorabile per Gwendoline Christie. Lasciatasi alle spalle il successo di Game of Thrones, l'attrice è stata protagonista di ben due successi entrambi arrivati in streaming su Netflix. Stiamo parlando di The Sandman e Mercoledì. Riguardo a quest'ultimo, l'attrice ha ricordato il primo incontro con Tim Burton.

Christie, parlando con WWD, ha rivelato che il suo agente le ha mandato un messaggio dicendole che Burton voleva parlarle della partecipazione alla serie Netflix incentrata sul personaggio de La famiglia Addams.

"Mi sono fermata e mi sono ammutolita. Sono abbastanza certa di essermi paralizzata", ha detto alla rivista. "E poi, per qualche forza misteriosa, mi sono ricomposta in qualcosa che assomiglia almeno in parte a un essere umano, e ho dovuto mettere via il telefono e continuare. Per un po' non ho nemmeno detto nulla perché dovevo solo elaborare".

Christie e Burton si sono incontrati tramite una chiamata Zoom e il regista ha anche detto di essere un fan del suo lavoro. La star è nota soprattutto per il ruolo di Brienne di Tarth in Game of Thrones. "Alla fine [della telefonata], ero davvero rossa in viso e ho detto: 'Mi dispiace, sono così imbarazzata e sopraffatta'. E lui ha detto: 'Dio, io vorrei nascondermi sotto il tavolo'", ha raccontato.

L'incontro è andato ovviamente bene per Christie, che ha finito per interpretare la preside Larissa Weems nella serie Netflix. Christie ha avuto un'ottima accoglienza da parte del pubblico ed essere apprezzata per il suo lavoro è qualcosa di molto speciale per lei.

"È semplicemente ineffabile. Credo che la cosa più bella sia che sembra aver reso felici così tante persone. Un'ampia gamma di gruppi di età diverse lo sta guardando e diverse persone lo stanno guardando insieme. È una cosa bellissima", ha spiegato l'attrice. "Questa grande risposta è del tutto inaspettata e mi sento piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone coinvolte che lavorano così duramente e di tutti coloro che lo guardano e si divertono. È davvero così. È davvero speciale".

Nel frattempo, nonostante un annuncio tardi ad arrivare, Netflix è già al lavoro su Mercoledì 2, quindi è presumibile che un rinnovo ufficiale possa arrivare con l'inizio del 2023. Altro aneddoto svelato di recente, è merito di Tim Burton se Mercoledì suona i Metallica nella serie.